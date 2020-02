Engagement aus Jüchen : Bürgerstiftung erreicht 100.000 Euro

Jüchen Die Wette zur Kapitalaufstockung ging auf. Bürgermeister Harald Zillikens und Stiftungs-Chef Joachim Drossert müssen nun zehn Sozialstunden leisten.

Ein fataler Fehler kann sich auch einmal zum Guten wenden, wie es jetzt in Jüchen geschehen ist. Zunächst sind zwar die falschen Gebührenbescheide der Stadt an die Bürger verschickt worden. Für den Fehler musste laut Bürgermeister Harald Zillikens jedoch die beauftragte Firma nun finanziell gerade stehen. Und diese Erstattungssumme trug mit dazu bei, dass die Jüchener Bürgerstiftung ihr Stammkapital nun doch noch auf 100.000 Euro steigern konnte. Dies war bekanntlich das Ziel einer Wette zwischen Joachim Drossert, dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung, und dem Bürgermeister.

Eigentlich lief die Wettzeit am 31. Dezember 2019 ab. Bis dahin waren aber nur 97.695 Euro zusammengekommen. Doch die Bürgerstiftung freut sich nun über weitere unerwartete Spenden zu Jahresbeginn. So konnten jetzt nicht nur die Preise unter den Spendern ausgelost und vergeben werden. Zillikens und Drossert wollen ihr Wettversprechen auch noch einlösen, obwohl die Frist überschritten wurde. „Am Ende zählt das Ergebnis, auch wenn es in der Nachspielzeit erzielt wurde“, sagt Borussia-Mönchengladbach-Fan Zillikens. So wollen die Beiden nun doch die versprochenen zehn Sozialstunden ableisten. Höchstwahrscheinlich in einem Altenheim.