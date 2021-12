Diskussion um Zebrastreifen in Hochneukirch : Zillikens beanstandet Ratsbeschluss

Hochneukirch Hält der Stadtrat am geplanten Fußgängerüberweg zum Regiopark fest, wird Bürgermeister Harald Zillikens die Kommunalaufsicht einschalten. Für die nächste Ratssitzung hat er seine Begründung der Beanstandung vorgelegt.

In der Ratssitzung am 16. Dezember entscheidet sich, ob sich die Kommunalaufsicht mit einem Beschluss des Jüchener Stadtrates befassen muss. Erstmals in seiner zwölfjährigen Amtszeit hat Bürgermeister Harald Zillikens formal einen Ratsbeschluss beanstandet. Es geht um den umstrittenen Fußgängerüberweg auf der Straße Zum Regiopark in Hochneukirch. Für die nächste Ratssitzung hat Zillikens eine rund 20seitige Vorlage zur Begründung seiner Beanstandung vorgelegt. Bleibt der Rat bei seiner Meinung, muss die Aufsicht entscheiden.