Jüchen auf der Immobilienmesse Expo Real 2023 „Der Strukturwandel im Rheinischen Revier gelingt nur gemeinsam“

Ohne konkrete neue Projekte, dafür im Dauerauftrag in Sachen Strukturwandel unterwegs, das könnte die Kurzfassung des Besuchs von Bürgermeister Harald Zillikens (CDU) auf der Immobilienmesse Expo Real in München sein. So ganz trifft es das natürlich nicht, immerhin ist Zillikens auch mit den Plänen für den Industriepark Elsbachtal im Koffer unterwegs. Gemeinsam mit Grevenbroich sollen dafür auf 42 Hektar Industriegebiet direkt an der Autobahn 46 auf dem Gebiet beider Kommunen neue Unternehmen angesiedelt werden. Planungsrecht voraussichtlich ab 2024 existieren, Baustart könnte dann 2025 sein.