Gebühren in Jüchen Jüchener sollen erheblich mehr für den Abfall zahlen

Zudem war bei manchen Terminen die Zahl des angemeldeten Sperrmülls „so groß, dass das Unternehmen die Abfuhr nicht an einem Tag geschafft hat“, hatte Maximilian Hampel, Leiter des Amtes für öffentliche Infrastruktur, erläutert. In solchen Fällen sei der übrige Sperrmüll am Tag darauf abtransportiert worden, in der Zwischenzeit bot sich kein schönes Bild am Straßenrand.