Gartenkultur am Schlos Dyck Ein Kräutergarten im Bücherregal

Früher waren sie von großer Bedeutung – heute sind Küchengärten zugleich Hobby und historisches Relikt, das an die vergangene Zeit des Adels, des Klerus und der Bauern erinnert. Im Laufe der Jahrhunderte waren sie aus Burgen, Klöstern oder Schlossparks kaum wegzudenken. Besonders das Rheinland besticht auch heute noch mit historisch-akkuraten Küchengärten. So auch der kleine Kräutergarten im Schloss Dyck, der unter den schönsten Nutzgärten in dem kürzlich erschienenen Buch „Historische Küchengärten im Rheinland“ von Autorin Stephanie Hauschild und Fotografin Marion Nickig porträtiert wird.