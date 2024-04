Mit seiner Generalversammlung am Samstag, 27. April, startet der Bürgerschützen- und Heimatverein (BSHV) Jüchen in seine „heiße Phase“ vor dem Schützenfest, das vom 24. bis 28. Mai gefeiert wird. Die Schützen treffen sich um 19.30 Uhr in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler.