Schützenfest des Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen 1880 e.V. Fahrradkinder an der Festzugspitze

Bald ist es so weit: Das Schützenfest des Bürgerschützen- und Heimatvereins steht wieder vor der Türe – und ganz Jüchen bereitet sich auf einen Ausnahmezustand der angenehmen Art vor. Nicht nur Erwachsene dürfen an den Umzügen teilnehmen. Auch Kinder sind bei den Festzügen am Sonntag, 26. Mai, ab 15 Uhr und am Dienstag, 28. Mai, ab 17.55 Uhr als Radfahrer an der Spitze der Festzüge des BSHV Jüchen erwünscht und willkommen. „Kinder, die das dritte oder vierte Schuljahr besuchen, können sich an der Spitze unserer großen Festzüge aktiv in das Festgeschehen einbringen“, sagt Thomas Lindgens, Präsident des Bürgerschützen- und Heimatvereins.