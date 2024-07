Im Innenhof des Haus Katz in Jüchen BSHV-Familientreff mit Bier vom Fass und Spezial-Burgern

Lindgens hebt vor allem den lockeren Charakter der Veranstaltung hervor: „Wir wollen es auch den Menschen, die neu in Jüchen sind, leicht machen, mit dem Schützenwesen in Kontakt zu kommen.“ Der BSHV präsentiere sich in erster Linie als offene und gesellige Gruppierung, in der auch Neubürger herzlich willkommen seien, so Lindgens. Immer wieder habe der Familientreff diesbezüglich eine besondere Wandlungsfähigkeit besessen und sich so zur zukunftsträchtigen Traditionsveranstaltung gemausert. Weitere Informationen über den BSHV sind auf Facebook oder auf der Homepage des Vereins: www.bshv-juechen.de zu finden.