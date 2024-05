Opfer aus Köln und Bergheim – Prozess-Auftakt in Düsseldorf Brutale Entführung von zwei Männern in Jüchen – Mitglieder von Rockerbande angeklagt

Kostenpflichtiger Inhalt 26 Stunden lang soll im Oktober 2023 ein 64 Jahre alter Unternehmer in der Gewalt der Entführer gewesen sein. Er und sein Begleiter wurden in eine Kneipen-Ruine gelockt, dort bewusstlos geschlagen, gefesselt und im Keller eingesperrt. Unter anderem soll den Opfern Geld abgenommen worden sein. Der Unternehmer lag schwer verletzt und bewusstlos in einem Waldstück. Die Angeklagten hätten den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen, um eine Straftat zu verdecken, so die Staatsanwaltschaft. Das sei ein Mordmerkmal. Der Begleiter des Unternehmers war schon zuvor unter massiven Drohungen abgesetzt worden. Nach Angaben des Gerichts sitzen die Angeklagten überwiegend in Untersuchungshaft.