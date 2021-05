Garzweiler Schützen müssen wieder absagen : Bruderschaft reduziert ihr Fest auf ein Minimum

Garzweiler Am Wochenende wäre es in Garzweiler wieder rund gegangen. Doch die St. Sebastianus-Bruderschaft ist der erste Heimatverein im Stadtgebiet, der nun zum zweiten Mal sein höchstes Jahresfest nicht feiern kann. Ganz verzichten werden die Schützen aber nicht.

„Wir werden im kleinsten Rahmen zum Gedenken unserer Gefallenen und Verstorbenen eine Schale am Ehrenmal niederlegen“, erläutert Brudermeister Hubert Bierewirtz die auf ein äußerstes Minimum reduzierten Aktivitäten zum Schützenfest-Wochenende am Muttertag. Präses Ulrich Clencett wird an diesem Tag zwar einen Festgottesdienst in der St.-Pankratius-Kirche zelebrieren – doch: „Daran dürfen nur maximal 40 Personen teilnehmen“, schränkt Vizebrudermeister Thomas Kunze die Möglichkeit der Schützen ein, sich einmal wiederzusehen.