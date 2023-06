Brauchtum in Jüchen-Aldenhoven Bruderschaft verkürzt ab 2024 ihr Schützenfest

Viele Jahre gab es an den Traditionen des Schützenfestes nichts zu rütteln – doch die Zeiten haben sich geändert. In den vergangenen Monaten haben sich die Schützen der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft aus Aldenhoven daher intensiv mit der Planung ihrer Zukunft auseinandergesetzt. Die Gegebenheiten haben sich verändert, auch die Finanzierung des Schützenfestes wird schwieriger, weil die Kosten in sämtlichen Bereichen steigen. Schnell war den Schützen deshalb klar, dass sie sich anpassen müssen. Die Bruderschaft hat sich darauf geeinigt, dass eine Verkürzung des Schützenfestes auf nur noch drei Tage sinnvoll ist.