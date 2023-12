Die Polizei ermittelt in Jüchen Brandattacke mit Grillanzündern gegen Mercedes

Mit zwei Grillanzündern versuchten Unbekannte am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages (Montag, 25. Dezember) gegen 1.20 Uhr, einen weißen Mercedes in Brand an der Alleestraße in Jüchen in Brand zu setzen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch, 27. Dezember, mit. Nach ihren ersten Erkenntnissen hatten die Täter jeweils einen der brennbaren Würfel auf die beiden rechten Fahrzeugreifen gelegt und angezündet. Eine Autofahrerin, die vorbeifuhr, hatte Flammenschein gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Durch die Hitze der Flammen wurden Reifen und Radkästen beschädigt. In Vollbrand geriet der Mercedes laut Polizei vermutlich nur deshalb nicht, weil die Grillanzünder wege starker Windböen von den Reifen fielen und erloschen. Die alarmierte Feuerwehr brauchte nicht mehr zu löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.