Braunkohletagebau Garzweiler : Verschwundene Dörfer in Bildband belebt

Foto: Gert Behr 8 Bilder So werden die verschwundenen Dörfer im Bildband lebendig

Jüchen Der preisgekrönte Fotograf Gert Behr bringt gemeinsam mit Konrad Eickels vom Geschichtskreis Otzenrath einen Bildband mit 160 Seiten und mehr als 700 Fotografien von Alt-Otzenrath und Alt-Spenrath vor der Umsiedlung heraus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Die Umsiedlung der Dörfer Otzenrath und Spenrath haben die Älteren noch in lebhafter Erinnerung, nicht aber die nachfolgenden Generationen. Wie sah es eigentlich früher in Alt-Otzenrath und Alt-Spenrath aus? Diese Fragen beantworten jetzt Gert Behr und Konrad Eickels mit einem Bildband. In 700 Fotografien und etwas Begleittext haben die beiden Mitglieder des Geschichtskreises Otzenrath-Spenrath ihre verschwundenen Dörfer sozusagen wieder erweckt und vor allem auch akribisch dokumentiert.

„Es ist kein Geschichtsbuch, sondern eine reine Dokumentation. Dabei haben wir das emotionsgeladene, politische Thema Umsiedlung außen vor gelassen. Wir nehmen keine Schuldzuweisung vor,“ betonen Eickels und Behr. Gelungen ist ihnen ein Werk von 160 Seiten im Din-A4-Format, das in Zusammenwirken mit dem Geschichtsverein und der Stadt Jüchen gerade auch als Geschenkidee rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft herausgebracht werden soll.

Gert Behr hatte im Jahr 1998 mit der fotografischen Dokumentation seiner alten Heimat begonnen: „Das war der Zeitpunkt, als wir wussten, dass es nun wirklich mit der Umsiedlung begonnen hatte. Deshalb sieht man auf einigen Bildern auch schon die heruntergeladenen Rolläden der bereits aufgegebenen Häuser“, erläutert der Fotograf. Sämtliche Straßen und Häuser, die Kirchen, das Vereinsleben, die Schützenfeste, aber auch wunderschöne und teilweise geheimnisvolle Landschaftsbilder eröffnen sich dem Betrachter. Am Schluss folgen die gespenstischen Bilder vom Abriss der Dörfer. Und es gibt natürlich auch Erinnerungsmomente, etwa bei dem stimmungsvollen Bild vom Fischweiher im Dorf: „Das war unser Spielplatz, da haben wir im Winter immer Eishockey gespielt“, erinnert sich Konrad Eickels.

Gert Behr ist ein begnadeter Fotograf, der in diesem Bildband allerdings seinen künstlerischen Blick zugunsten der Dokumentationsaufgabe an die zweite Stelle rückt. Doch auch die Fotokunst findet Raum in dem opulenten Bildband. Der 80-Jährige wurde bereits mit der „goldenen Iris“ vom Regionalverband Rheinland des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) ausgezeichnet. Das ist eine Leistungsmedaille, die noch nie zuvor im Regionalverband vergeben wurde. 1986 bekam er den Ehrentitel des Weltverbandes für Fotografie und 2014 die Auszeichnung als „Exzellenter Künstler“ des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF). Sein erstes Foto, mit dem er international bei Wettbewerben Erfolg erzielte, machte Behr 1973 mit einem Porträt seines Vaters. Längst ist Behr von der analogen auf die Digitalfotografie umgestiegen und hat Tausende seiner alten Fotos nachträglich digitalisiert: „Das ist zwar sehr zeitaufwändig, aber so kann man durch Nachbearbeitung noch mehr aus den Bildern herausholen“, sagt Behr.