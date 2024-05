Kriminalität in Jüchen Betrüger prellen Jüchener Seniorin um ihr Geld

Zwei Unbekannte haben eine Seniorin am Dienstag mit einem üblen Trick um ihr Geld erleichtert. Das Duo – ein Mann und eine Frau – hatte gegen 15 Uhr an der Haustür der an der Kölner Straße wohnenden 84-Jährigen geklingelt und ihr erzählt, dass es in der Nachbarschaft zu einem Rohrbruch gekommen sei. Daher müsse ihr Bad kontrolliert werden.