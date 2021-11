In Jüchen-Bedburdyck : Betrüger fordert Geld für Kanalbauarbeiten

In Jüchen-Bedburdyck

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise nach einem Trickdiebstahl in Bedburdyck. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bedburdyck Einen dreistelligen Geldbetrag erbeutete ein Mann mit einer Betrugsmasche.

Der Unbekannte klingelte, wie die Polizei informierte, am Donnerstag, 4. November, bei einer 85-Jährigen an der Paul-Körschgen-Straße. Der Mann gab an, Geld für notwendige Kanalbauarbeiten zu benötigen. Die Frau händigte es ihm aus.