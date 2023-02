Windpark Jüchen Jüchen: Betonturm von 238 Meter hohem Windrad gesprengt

Nachdem 2021 in Haltern am See eine Anlage des gleichen Typs zusammengebrochen war, wurden im noch nicht dem Betreiber übergebenen Windpark Jüchen die sechs gewaltigen Anlagen mit 238 Metern Höhe und 27 Megawatt Gesamtleistung stillgelegt. Die Windräder weisen Schäden am Turm auf und werden nun demontiert. Eine der Anlagen wurde im Herbst komplett gesprengt, bei der zweiten „wurden Rotorblätter, Nabe, Maschinenhaus und der obere Teil des Turms – eine Stahlkonstruktion – demontiert und sollen im neuen Windpark wieder verwendet werden“, erläutert Ante Eckert. Nun wurde der knapp 100 Meter hohe Betonturm mit der Sprengung zu Fall gebracht. in den kommenden Wochen und Monaten sollen auch die Betontürme der verbliebenen vier Anlagen gesprengt werden. Sechs Windenergieanlagen mit gleicher Gesamtleistung sollen in diesem Jahr neu errichtet werden. Die Anlagen sollen so viel Strom erzeugen, dass damit der Bedarf von 26.000 Haushalten gedeckt werden kann.