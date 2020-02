Seniorenkarneval im Marienheim Jüchen : Auf „Wallfahrt“ mit der Gymnastikgruppe

Jüchen Elf Programmpunkte hatte die Jüchener Alten- und Rentnergemeinschaft für ihre Sitzung im Marienheim zusammengestellt. Mit so viel Abwechslung, dass am Ende alle Zuschauer auf ihre Kosten kamen.

Bei der Karnevalsveranstaltung der von Wolfgang Kuhn geleiteten Jüchener Alten- und Rentnergemeinschaft ging es hoch her. Kein Auge blieb trocken vor Lachen, als beispielsweise Hedwig Kuhn in ihrem Vortrag „Radio Jucunda“ lustige Begebenheiten aus dem gesamten Jüchener Stadtgebiet zum Besten gab.

Nicht einmal Pater Felix blieb verschont (der frühere Obere vom Nikolauskloster), ebenso wie das Jüchener Schützenkönigspaar Hans Reiner und Helga Jagdfeld. Viel Lacherfolg verbuchte die Behauptung, dass Lotte Kamp und Claudia London von der Ketteler Straße angeblich zu dem Schluss gekommen seien: „Eine Frau muss immer so viel Geld ausgeben, dass sich der Mann keine zweite leisten kann.“

Insgesamt elf, von Wolfgang Kuhn flott anmoderierte, Programmpunkte gab es. Alle Vortragenden stammten aus den Reihen der Gemeinschaft, auch der hervorragende Peter Könzgen (Keyboard und Gesang). Prima kam auch Günter Wilms mit seiner Büttenrede „Enn Rees no Kölle“ an. Oder Erika Steinhäuser, die verblüffend professionell als „Kölsche Sängerin“ Schwung in die Veranstaltung brachte. Erstmals mit dabei aus Garzweiler war Dieter de Girolami als „Aktivurlauber“. Herbert Hamacher hatte die Lacher als „Gestresster Ehemann“ auf seiner Seite – nicht zu vergessen Sophie Küster, die von einer „Wallfahrt nach Kevelaer“ berichtete, die irrtümlich im „Klingenden Rheinländer“ stattfand.