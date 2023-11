Stadt übergibt Heimatpreise Besondere Auszeichnung für Heimat-Gestalter in Jüchen

Gert Behr und Konrad Eickels sind ein erfolgreiches „Gespann“. Mit mittlerweile drei Bänden halten sie die Erinnerung an die alte Heimat Otzenrath und Spenrath sowie an die Umsiedlung der Orte lebendig. Nun nahmen die beiden Ehrenamtler stellvertretend für den Geschichtskreis Otzenrath/Spenrath den ersten Preis bei der Verleihung des vom Land NRW ausgelobten Heimatpreises im Haus Katz entgegen. Insgesamt drei engagierte Jüchener Organisationen standen bei der Feierstunde im Mittelpunkt, wurden als Heimat-Gestalter ausgezeichnet. Die Vergabe an sie hatte der Rat beschlossen.