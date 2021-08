Unterricht in Corona-Zeit : Jüchen beschafft keine mobilen Lüfter für die Schulen

Die Gesamtschule, hier das Leitungsteam Susanne Schumacher und Elmar Welter, setzt auf Stoßlüften und Überprüfung mit CO2-Messgeräten. Foto: Wolfgang Walter

Jüchen In zwei Tagen startet das neue Schuljahr, in den vergangenen Wochen wurde angesichts Corona bundesweit wieder über die Anschaffung mobiler Filter diskutiert. In Jüchen ist klar: Die Stadt wird sie nicht für Klassenräume beschaffen. „Dafür besteht keine Notwendigkeit“, erklärt Bürgermeister Harald Zillikens. Wie die Stadt dies begründet.