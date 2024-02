Hochzeitsmesse in Jüchen Aussteller mit tollen Tipps für die Eheschließung

Angelina Keil aus Rommerskirchen kommt am Hochzeitstag zur Braut und macht ihr das Make-up und die Haare. Sie hatte etliche Alben ausgelegt mit Beispielen, was sie alles kann, um die Braut an ihrem großen Tag strahlend schön aussehen zu lassen. Keine Frau muss extra für die Hochzeit abnehmen. Das wurde am Stand von „Fashion Einkauf“ deutlich: Katharina Meis und Nuray Önüt hatten ausschließlich Hochzeitskleider für Frauen mitgebracht, die „curvey“ sind, also keine Magermodels.