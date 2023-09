Benefizausstellung für den Erhalt des Nikolausklosters Farbenfrohe Gemälde und kunstvolle Fotografien zum Thema Schöpfung

Der Maler Wolfgang Waldner hat seine Kindheit in Oberhausen verbracht, wuchs sozusagen in der Bildhauerwerkstatt seines Vaters auf. Waldner lebte später in Frankfurt am Main und in Berlin und zog während der Pandemie mit seiner Frau und seinem Sohn nach Neuss. Der Bildhauer, Architekt und Maler präsentiert im Nikolauskloster die Ästhetik der Natur mit seinem Bild „Tanzendes Licht“ und einem faszinierend farbintensiven Blick ins Universum. Mit seinem Bild „Lithium“ prangert er aber auch die zerstörerische Ausbeutung der Ressourcen an, um die sogar Kriege geführt werden.