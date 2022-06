Stadtradeln in Jüchen : Jüchen belegt letzten Platz im Rhein-Kreis Neuss

Beim Stadtradeln haben diesmal deutlich weniger Jüchener mitgemacht als 2021. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Jüchen Bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ im Mai haben Jüchener nicht einmal die Hälfte der Kilometer „erstrampelt“ wie 2021, im Kreisvergleich landet die Kommune, verglichen mit den Einwohnerzahlen, auf dem letzten Platz.

Als so richtig Fahrrad-begeistert haben sich die Jüchener in diesem Frühjahr bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ nicht präsentiert. Zwar haben 89 Radler 21 Tage lang im Mai insgesamt 17.506 Kilometer für die Stadt „erstrampelt“. Das ergibt die Abschlussbilanz, nachdem die letzten Kilometer nachgetragen worden sind. Die Gesamtstrecke klingt beachtlich, ist jedoch nicht einmal halb so lang wie des Resultat beim „Stadtradeln“ 2021.

Damals hatten 150 Radler, doppelt so viele wie vor der Pandemie, insgesamt 42.575 Kilometer auf dem Fahrradsattel zurückgelegt und immerhin sechs Tonnen Kohlendioxid vermieden, die bei entsprechenden Autofahrten ausgestoßen worden wären. In diesem Jahr waren es 2,7 Tonnen.

Klar, auch in diesem Jahr haben sich Jüchener engagiert, um eifrig Radfahrkilometer zu sammeln. Am meisten ins Zeug gelegt haben sich von den insgesamt zwölf Jüchener Teams die Radfreunde Jüchen – 14 Teilnehmer „sammelten“ 5094 Kilometer –, die Kolpingsfamilie Otzenrath (3940 Kilometer) sowie das Team der Jüchener Stadtverwaltung mit 2145 Kilometern, Spitzenreiter im Team ist Dezernent Oswald Duda mit rund 450 Kilometern.

Doch bei aller Anstrengung: Im Kreisvergleich der Kommunen reicht es für Jüchen nur für einen enttäuschenden letzten Platz. Statistisch hat jeder Einwohner in der Stadt 740 Meter im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ zurückgelegt. Zum Vergleich: In der Spitzenreiter-Stadt Dormagen wurden je Einwohner 5,22 Kilometer geradelt, in Rommerskirchen immerhin 3,37 Kilometer.