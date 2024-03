Ursula Schmitz und Andrea Schiffer: Beim Thema Gleichstellung stets in Eile

Da beide Frauen auch in den Neubürgerbroschüren der Stadt mit ihrer Aufgabe stehen, werden sie zuweilen auch von anderswo angerufen. „Da geht es etwa um Gewalt gegen Frauen“, berichtet Schmitz. Dies sei ein Thema, mit denen sich beide Frauen besonders beschäftigen. So standen sie im November vor einem Lebensmittelmarkt in Jüchen und verteilten Flyer, in denen es um Gewalt ging. „Manche sind einfach vorbeigegangen, andere sind stehen geblieben und haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt“, sagt Schmitz. In ihrer Arbeit habe es auch Fälle gegeben, bei denen bedrohte Frauen an die Beratungsstelle in Neuss vermittelt worden seien.