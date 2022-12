Neue Anlagen in Jüchen Beim Probealarm heulen erstmals alle 26 Sirenen

Um im Katastrophenfall großflächig warnen zu können, waren im Auftrag der Stadt in den vergangenen Monaten zusätzlich zu den 13 bestehenden Feuer-Sirenen an weiteren 13 Standorten neue Mastsirenen aufgebaut worden. Die letzte Anlage wurde am Donnerstag der vergangenen Woche am Herberather Weg in Gierath fertiggestellt. Im Oktober und November wurden darüber hinaus Sirenen in Damm, Dürselen, Hackhausen, Hoppers, Kamphausen, Mürmeln, Neuenhoven, Rath, Schaan, Schlich, Wallrath und Wey installiert, nachdem entsprechende Förderanträge der Stadt über je 17.500 Euro von der Bezirksregierung Düsseldorf positiv beschieden worden waren. Der Aufbau eines flächendeckenden Netzes zur Warnung der Bevölkerung ist auch eine Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021.