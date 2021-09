Hubschraubereinsatz in Jüchen : Graffiti-Sprayer flüchten auf A46 - Autobahn lahmgelegt

Hubschraubereinsatz in Jüchen

Die Polizei bittet mit diesem Bild vom angebrachten Schriftzug um Hinweise zu vergleichbaren Sachbeschädigungen oder verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Jüchen Ein Polizeihubschrauber, mehrere Streifenwagen und auch ein Polizeihund waren Dienstagnacht eigentlich auf der Suche nach einer vermissten Person. Doch dann nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung.

Ein Polizeihubschrauber suchte am Dienstag, 21. September, gegen 00.30 Uhr im Bereich Jüchen die Bahnstrecke Grevenbroich-Mönchengladbach nach einer vermissten Person ab.

Als die Besatzung tatsächlich jemanden in der Nähe feststellte, wurde unmittelbar die Einstellung des Zugverkehrs veranlasst und die ebenfalls in die Fahndung eingebundenen Streifenwagen begaben sich in Richtung der bis dato unbekannten Person. Doch plötzlich nahm die Lage eine unerwartete Wendung.