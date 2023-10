Abfallentsorgung in Jüchen Bei der Müllabfuhr gibt es Probleme

Es läuft in dieser Woche nicht rund bei der Müllabfuhr in Jüchen: Am Montag, 1. Oktober, fanden Bürger in vielen Stadtteilen ihre blaue oder grüne Altpapier-Tonne am Abend so vor, wie sie sie am frühen Morgen nach draußen gestellt hatten – nämlich voll. Das blieb kein Einzelfall. Am Mittwoch, 4. Okober, wurden in mehreren Stadtteilen die gelbe Tonnen ebenfalls nicht geleert. Das sorgt etwa in sozialen Medien für Unmut. Schließlich hatte der Stadtrat erst in der vergangenen Woche einer Erhöhung der Abfallgebühren (für Rest- und Biomüll) um knapp 16 Prozent ab 2024 zugestimmt. „Aber Hauptsache, die Abfallgebühren werden erhöht. Die Stadt täte gut daran, sich einen professionelleren Dienstleister in Haus zu holen“, wurde gepostet und: „Wo verstaue ich dann meinen Müll, der jetzt kommt?“