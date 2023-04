Kunst und Kultur in Jüchen Bei Fellners Impro-Lesung wählten die Atelier-Besucher die Literatur

„Oh, das gefällt mir“: So oder ähnlich reagierte die Autorin, wenn sie einen zusammengefalteten Zettel öffnete und den Wunsch des Besuchers beziehungsweise der Besucherin – die Frauen waren in der Überzahl – zur Kenntnis genommen hatte. „Gut, dass ich keine 20 Bücher geschrieben hatte“, sagte Fellner, wenn sie nach einem bestimmten Text in ihren vier Bänden suchte. „Die Telefonstimme“ ist die Geschichte eines Menschen, den der Kummer derart quält, dass er eine Art Sorgentelefon anruft. Er trägt vor, was ihn bedrückt, lässt die Person am anderen Ende der Leitung gar nicht zu Wort kommen – und bedankt sich, offenbar sehr erleichtert, für das Zuhören.