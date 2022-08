Neuer Glasfaseranschluss bereitet Kundin Probleme : Bedburdyckerin wartet bereits seit Juni auf Internet

Bedburdyck Nach einem neuen Glasfaser-Anschluss ist Lieselotte Kanzok seit Juni ohne Internet-Verbindung und Telefon. Auch nach etlichen Kontakten mit der Deutschen Glasfaser konnte das Problem bis Mittwoch nicht gelöst werden.

Wieder hat eine Jüchenerin Probleme mit der Deutschen Glasfaser (DG). Nach dem Glasfaser-Anschluss im Juni ist Lieselotte Kanzok, wie sie schildert, ohne Internet und Telefon. „Ich habe zum Telefonieren nur mein Handy“. Die 73-Jährige wohnt in Bedburdyck. In den vergangenen acht Monaten hatten sich bereits mehrere Bedburdycker an die Redaktion gewandt, weil sie nach einem Provider-Wechsel von NEW zur DG viele Tage, zumindest in einem Fall über Wochen, aufs Internet warten mussten. Nach Anfrage der Redaktion reagierte die DG schnell, wurde das Problem behoben.