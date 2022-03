Ukraine-Krieg und seine Folgen : Karl-Justen-Halle in Bedburdyck wird für Flüchtlinge vorbereitet

Bedburdyck Im April werden zunächst im Obergeschoss Etagenbetten aufgestellt. Bei weiterem Bedarf kann auch die Halle im Erdgeschoss genutzt werden. Platz wäre für knapp 60 Menschen. Wie der Stand der Vorbereitungen ist.

Beinahe 100 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang in Jüchen eingetroffen, fast alle konnten in privaten Unterkünften aufgenommen werden. Doch angesichts des Krieges in der Ukraine bereitet sich die Stadt auf steigende Flüchtlingszahlen vor. In städtischen Unterkünften gibt es nur noch wenige freie Plätze. Deshalb hat die Verwaltung alle ihre Hallen auf Eignung überprüft. Das Ergebnis: Die Karl-Justen Halle in Bedburdyck wird als Aufnahmestelle für Flüchtlinge vorbereitet.