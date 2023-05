Kinderbetreuung in Jüchen Bedarf an Kita-Plätzen steigt weiter

In ihrer Wunsch-Kita werden längst nicht alle Eltern im Sommer einen Platz für ihr Kind bekommen, aber: „Stand heute, werden wir allen Eltern, die dies wünschen, ein Angebot machen können“, erklärte Andrea Kilian vom Kreisjugendamt in der Sitzung des Schul- und Jugendausschusses. Das Jugendamt betont aber auch, dass der Trend der steigenden Nachfrage nach Betreuung auch in den kommenden Jahren anhalten wird, „da in der Stadt weitere Neubaugebiete in der Planung und Umsetzung sind“.