Zwei Männer in Jüchen entführt, festgehalten und misshandelt Kneipen-Ruine wird Tatort für grausames Verbrechen

Der Fall des erpresserischen Menschenraubs in Jüchen wirkt auch gut zwei Wochen nach Bekanntwerden der Tat nach. Wie berichtet, hat die Polizei sechs Männer festgenommen, die bereits im Oktober 2023 einen Handwerker und seinen Begleiter in eine Bauruine gelockt, dort bewusstlos geschlagen, gefesselt und über Stunden hinweg im Keller eingesperrt haben sollen. Unter anderem soll den Opfern Geld abgenommen worden sein. In Jüchen ist der Vorfall nach wie vor ein Gesprächsthema – zumal der Tatort an denkbar prominenter Stelle liegt: Das verfallene Haus befindet sich mitten im Ortskern, und zwar direkt neben dem früheren Jüchener Rathaus an der Odenkirchener Straße.