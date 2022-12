Neue Wohnungen in zentraler Ortslage geplant Bauprojekt in Gierath sorgt weiter für Wortgefechte im Ausschuss

„Wir wollen, dass es jetzt in die sechste Runde geht“, sagte Hans-Josef Schneider (SPD). Bürger könnten ihre Kritik im Rahmen der Offenlage äußern. Das sei der formale Schritt. Astrid Bauer (FWG) erklärte: „Die Planung ist nicht optimal an zentralster Lage in Gierath.“ Die Lösung sei „optisch so schlecht, dass wir uns nicht damit anfreunden können“, gab Konrad Thelen (FDP) zu verstehen.