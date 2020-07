Feuerwehr im Einsatz : Ballenpresse und Stoppelfeld brennt

Jüchen Zu einem Stoppelfeldbrand an der B 59 in der Nähe der Schaaner Kreuzung rückten am Dienstag gegen 17.20 Uhr die Löschzüge Jüchen und Hochneukirch aus. Wie die Feuerwehr berichtet, war zunächst eine Ballenpresse in Brand geraten.

Das Feuer griff auf circa 300 Quadratmeter des Feldes über. Die Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Rund 30 Feuerwehrleute waren zweieinhalb Stunden im Einsatz.

(cso-)