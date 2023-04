Konzertreihe 2023 auf Schloss Dyck Bach als Leitmotiv beim Schlosskonzert

Wie ein roter Faden zog sich Bachs Kunst und seine Inspiration durch das Konzert, in dem Kompositionen von Johannes Brahms, Felix-Mendelssohn-Bartholdy und Max Reger von Preiß meisterhaft dargeboten wurden. Als „persönlichste und intimste“ Bearbeitung von Bachs Chaconne aus der Partita Nr. 2 d-Moll bezeichnete der zurückhaltend auftretende Pianist das Werk Violine solo – Bearbeitung für die linke Hand von Brahms. In sich gekehrt, mit der ruhig auf dem Oberschenkel verharrenden rechten Hand spielte Preiß das anspruchsvolle Stück und bestätigte eindrucksvoll, was Brahms über das Werk gesagt hatte: Es sei „eine ganze Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen“. Kein anderer als Bach habe als Komponist und Inspirator die klassische Musik geprägt, meinte Preiß, der mit der Partita Nr. 4 D-Dur dem Vorbild huldigte. Bach selbst hatte untertreibend die Komposition als Teil der „Clavir-Übungen“ bezeichnet, tatsächlich ähnelte das Werk eher dem Tanz durch ein barockes Lustschloss.