In der Nacht zu Freitag: Polizei fasst  zwei Autoknacker in Bedburdyck

Polizei fasst zwei Autoknacker in Bedburdyck

In der Nacht zu Freitag

Jüchen Die Polizei nahm Verdächtige auf gestohlenen Rädern fest. Sie wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

In der Nacht zu Freitag, gegen ein Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf zwei verdächtige Personen im Bereich der Straße „Rederhof“ in Jüchen-Bedburdyck. Die Männer hantierten an zwei dort geparkten Autos herum und versuchten diese augenscheinlich zu knacken. Während der Fahndung nach den Automardern entdeckten Polizeibeamte wenige Minuten später zwei 19 und 21 Jahre alte Tatverdächtige auf Fahrrädern. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter unter anderem einen Bolzenschneider, ein Handy und einen Fahrzeugschein sicher.