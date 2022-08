Polizei im Einsatz : Autofahrer erwischt Dieb

Die Polizei wurde nach einem Diebstahl zum Jüchener Schwimmbad gerufen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Jüchen Aus einem laut Polizei unverschlossenen Auto am Hallenbad an der Stadionstraße „bediente“ sich am späten Sonntag, 21. August, ein Mönchengladbacher. Der 36-Jährige nahm, wie die Polizei berichtet, kurz vor Mitternacht Drogerieartikel aus dem Handschuhfach und packte sie in seinen Rucksack. Das blieb aber nicht unbemerkt.

Der Autobesitzer war nämlich nicht fern, der 20 Jahre alte Jüchener hatte sich mit anderen am Schwimmbad getroffen und bemerkte den Diebstahl. Auf seine Aufforderung hin gab der 36-Jährige die Beute zurück, bevor die Polizei eintraf. Da sich bei einer Durchsuchung des Mönchengladbachers keine Hinweise auf weitere Straftaten ergaben, wurde er nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

(NGZ)