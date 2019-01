Zwei Fahrzeuge gestohlen: Autodiebe in Jüchen unterwegs

Jüchen Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib eines VW Passat und eines Renault Megane machen können. Beide Autos sind von Dieben gestohlen worden.

Am zurückliegenden Wochenende haben Autodiebe in Jüchen Beute gemacht. Gleich zweimal schlugen sie zu: In der Nacht von Samstag, 21.40 Uhr, auf Sonntag, 10.30 Uhr, stahlen sie einen braunen Renault Megane Scenic. Der Van mit den amtlichen Kennzeichen NE-PW1902, war zur Tatzeit in einer Grundstückseinfahrt an der Hildegard-von-Bingen-Straße abgestellt.