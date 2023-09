Ressourcenschutz-Siedlung geplant Ausschuss lehnt Bauplan für Otzenrath-Süd ab

So sollte die 2021 vorgestellte Ressourcenschutzsiedlung aussehen. Nun wird umgeplant. Kritik gab es im Ausschuss an den „Kettenhäusern“ entlang der Bahn sowie an geplanten höheren Mehrfamilienhäusern in der Nachbarschaft niedrigerer bestehender Wohnhäuser.

Foto: Stadtraum Architektengruppe Architekten und Stadtplaner, Düsseldorf