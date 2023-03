Feuerwehr, Polizei und Rettugsdienst Ausschuss stellt Weichen für neues Einsatzzentrum an der Feuerwache

Auf dem Areal der Feuerwache an der Ecke Garzweiler Allee/Kelzenberger Straße soll ein Einsatzzentrum mit Neubauten für die Rettungswache sowie für die Polizeiwache entstehen. Im Planungsausschuss gaben die Politiker grünes Licht für die Aufstellung des Bebauungsplans und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. Während die Kommune mit dem Rhein-Kreis Neuss eine Vereinbarung getroffen hat, dass die Stadt die Wache baut und der Kreis sie mietet, laufen die Gespräche für die Polizeiwache, auch dieser Komplex soll vermietet werden, noch mit dem Land. Dies erklärte Harald Zillikens im Ausschuss. Es gehe, so der Bürgermeister, „um den Feinschliff“. So sei – neben der Zufahrt von der Garzweiler Allee – ein zweiter Alarmierungs- und Anfahrtsweg für die Polizeifahrzeuge zur Kelzenberger Straße hin erforderlich, dies müsse beim Lärmschutzgutachten berücksichtigt werden. „Ich gehe davon aus, dass wir eine Einigung erzielen“, sagte Zillikens zum Stand der Verhandlungen. „Zur Not könnten wir die Rettungswache auch allein bauen.“ Die beiden einetagigen Gebäude könnten unabhängig voneinander errichtet werden.