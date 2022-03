Handlungsbedarf wegen steigender Schülerzahlen : Ausschuss befasst sich mit Ausbau der Schulen in Jüchen

Jüchen Alle fünf städtischen Schulen sollen erweitert oder umgebaut werden. 19 Millionen Euro sind dafür bis 2025 eingeplant. Am Donnerstag befasst sich der Schulausschuss mit dem Entwurf des Schulentwicklungsplans.

Immenser Handlungsbedarf besteht bei den Schulgebäuden in Jüchen: Steigende Kinderzahlen, wachsende Nachfrage nach Ganztagsbetreuung – und am Gymnasium die Umstellung auf G 9 (neun Jahre bis zum Abi) lassen den Platz in den Schulen knapp werden. Insgesamt 19 Millionen Euro hat die Stadt in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 für den Ausbau eingeplant – allein 14 Millionen davon für die Erweiterung des Schulzentrums an der Stadionstraße. Aber auch alle anderen Schulen sollen mehr Platz erhalten. Details für die Jüchener Schullandschaft von morgen sollen im neuen Schulentwicklungsplan festgelegt werden, mit dem sich der Schul- und Jugendausschuss am Donnerstag, 3. März, befasst. Das Thema dürfte so manchen Zuhörer in die Peter-Giesen-Halle in Garzweiler locken, die Sitzung begint um 18 Uhr.