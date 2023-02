Strukturwandel im Rheinischen Revier Auftakt fürs Innovation Valley Garzweiler

Ursprünglich war das Projekt „Innovation Valley“ als ein konkreter Raum mit Gewerbeansiedlungen und einer zukunftsweisenden Verbindung von Wohnen und Arbeiten am Restsee im heutigen Tagebau Garzweiler gedacht. All das ist weiter geplant, doch wer beim Startschuss der Zweckverbandes Landfolge Garzweiler für das „Innovation Valley Garzweiler“ am Dienstag, 31. Januar, erste farbige Skizzen mit Siedlungen in der Tagebaufolgelandschaft erwartet hatte, wurde enttäuscht. Vielmehr wurde der Projektgedanke über den neu zu gestaltenden Raum hinaus erweitert. Das Strukturwandelprojekt soll dazu beitragen, dass sich Unternehmen, Wissenschaft und Wirtschaftsförderungen in der Region vernetzen, um neue Ideen und Produkte zu entwickeln, die dann auf der großen frei werdenden Fläche nach dem Ende des Braunkohletagebaus verwirklicht werden können. 3,8 Millionen Euro stehen für das Projekt bis 2026 bereit. Mit im Boot sind die Wirtschaftsförderungen des Rhein-Kreises Neuss, des Kreises Heinsberg, der Stadt Mönchengladbach und der ZENIT GmbH, der Innovationsagentur des Mittelstandes und des Landes NRW.