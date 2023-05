Windpark Jüchen A 44n Aufbau der Windräder ist gestartet

Nach dem Einsturz eines Windrades in Haltern am See 2021 waren an den Hybridtürmen der Anlagen gleichen Typs an der A 44n Schäden an den Türmen festgestellt worden. Hersteller Nordex hatte den Windpark noch nicht an die künftigen Betreiber RWE, NEW und Stadt Jüchen übergeben. Beschlossen wurde, alle Anlagen zu demontieren. Im November 2022 war das erste Windrad komplett gesprengt wurden, danach folgten die übrigen Betontürme und Fundamente. Wiederholt musste die A 44n wegen der Sprengungen gesperrt werden, zuletzt am vergangenen Wochenende.