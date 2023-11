Bund für Umwelt und Naturschutz Auf der Suche nach Haselmaus und Gartenschläfer

Sie leben im Verborgenen und sind nachtaktiv. Doch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) geht auf Spurensuche. Er will wissen, ob und wo Schlafmäuse – Haselmäuse und Gartenschläfer – auch in Jüchen vorkommen. Und dafür bieten die Naturschützer den Tieren Wohnungen an. Zehn Schlafmaus-Kästen wurden beim BUND-Workshop aus Bausätzen und mit Akkuschraubern zusammengebaut. Für die Kinder war es auch eine Heimwerkererfahrung. Die Kästen sollen künftig in der Natur verteilt werden. Zieht die Schlafmaus dort ein, ist klar: Sie ist in Jüchen heimisch.