Garzweiler als Besuchermagnet : Auf dem Skywalk über dem Tagebau schweben

Jüchen Der Aussichtspunkt bei Jackerath bietet spektakuläre Einblicke in den Tagebau Garzweiler. Er lockt Besucher aus ganz Deutschland an. Eine Fotogalerie.

Aussichtspunkt Jackerath nennt RWE Power den Ort mit dem „Tagebau Garzweiler Skywalk“. Das zu Titz gehörende Dorf liegt nebenan, doch der Besucher auf dem Steg blickt noch vom Jüchener Gebiet aus in die „Grube“. Von unten dringt das Rasseln eines der zahlreichen Förderbänder herauf, das auf dem braunen Abraum dem Bandsammelpunkt entgegen strebt. In der Ferne schütten Großgeräte, Absetzer genannt, den Boden für die Landschaft nach dem Tagebau auf. Auf Schautafeln am Grubenrand sind Daten zur Kohleförderung und zu den Geräten zu sehen, Braunkohlebagger „291“ mit 240.000 Kubikmetern Förderleistung am Tag ist der Riese im Tagebau. Sieben Kilometer lang und drei breit ist der vom Skywalk aus zu sehende Tagebau-Bereich. Am Horizont erstreckt sich eine Phalanx aus Windrädern – nebeneinander wird Energie aus fossilen und erneuerbaren Quellen gewonnen. Auch hierbei ist RWE aktiv.