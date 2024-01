JU Brand in der Silvesternacht Anwohner löschen in Garzweiler Müllcontainer-Brand

(cso-) Das neue Jahr war knapp anderthalb Stunden alt, als die Feuerwehr Jüchen zum ersten Mal 2024 um 1.27 Uhr alarmiert wurde. Gemeldet worden waren brennende Mülltonnen an der Straße Unter den Linden in Garzweiler. Als der Löschzug Jüchen anrückte, hatten Anwohner bereits mit gefüllten Wassereimern den Container-Brand abgelöscht, sodass sich die Feuerwehrleute lediglich auf Nachlöscharbeiten beschränken konnte. Insgesamt war es, was die Einsätze anging, „ruhiger als beim Jahreswechsel davor“, erklärt Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels. In den ersten Stunden 2023 hatte die Feuerwehr Jüchen drei Brände gelöscht, unter anderem war in Hochneukirch ein Baum mit hohlem Stamm in Brand geraten. Insgesamt musste die Jüchener Wehr im Jahr 2023 zu 451 Einsätzen ausrücken. Keine Einsätze in der Silvesternacht hatte die Freiwillige Feuerwehr Rommerskirchen.