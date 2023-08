Erstklässler-Jahrgang 2024 Anmeldungen in Grundschulen starten

Noch ist bis zum ersten Schultag Zeit, doch im September laufen die Anmeldungen für die angehenden Erstklässler an den fünf Grundschul-Standorten. Am 1. August 2024 werden alle in der Zeit von Oktober 2017 bis September 2018 geborenen Kinder schulpflichtig. Anmeldetermine sind von 18. bis zum 29. September 2023 nach Terminabsprache mit der Schulleitung. Die Stadt weist darauf hin, dass das Kind persönlich vorzustellen ist. Zur Anmeldung ist das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde, bei getrenntlebenden Eltern auch eine gerichtliche Sorgerechtsentscheidung mitzubringen. Kinder, die nach September 2018 geboren sind, können eingeschult werden, wenn sie die erforderliche Schulfähigkeit besitzen. Die Eltern-Anträge sind an die Schulleitung zu richten.