Kindertagesstätte an Stadionstraße in Jüchen Anmeldungen für neue Kita sind noch möglich

Die Architektur der neuen Kita wird vielen Jüchenern bekannt vorkommen. Sie entspricht weitgehend den Kindergarten-Bauten des Montessori-Kinderhauses an der Bahnstraße in Otzenrath sowie der 2022 eröffneten Tagesstätte an der Gartenstraße in Hochneukirch. Das Vorbild für diese Bau-Lösungen ist aber einige Kilometer weiter eine Kindertagesstätte in der Gemeinde Rommerskirchen.