Weiterführende Schulen in Jüchen Anmeldungen an Gesamtschule und Gymnasium starten bald

Noch sind sieben Monate Zeit bis zum kommenden Schuljahr 2024/25, doch in vielen Familien steht jetzt eine wichtige Entscheidung an: Auf welche weiterführende Schule sollen die Tochter oder der Sohn nach der vierten Klasse im Sommer wechseln? In der Stadt Jüchen stehen zwei Schulen zur Verfügung: das Gymnasium an der Stadionstraße in Jüchen sowie die Gesamtschule mit zwei Standorten – im Schulzentrum an der Stadionstraße in Jüchen sowie an der Mühlenstraße in Hochneukirch. Die Anmeldungen an beiden Schulen laufen Ende Januar.