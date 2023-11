Kinderbetreuung in Jüchen Anmeldung im Kita-Navigator bis 30. November möglich

Noch bis zum 30. November können Eltern ihr Kind im Kita-Navigator anmelden, wenn sie zum 1. August 2024 einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet buchen möchten. Darauf weist die Stadt Jüchen hin. Unter der Internetadresse https://juechen.kita-navigator.org stellen alle Kindertageseinrichtungen sich und ihre Angebote vor. Mit ihren persönlichen Daten registrieren sich die Eltern dann beim Navigator und schicken die Kita-Vormerkungen für ihr Kind ab. Wichtig ist es laut Stadtverwaltung, ausschließlich die Kindertageseinrichtungen zu benennen, die für die Betreuung tatsächlich in Frage kommen. Die Plätze in den Tagesstätten würden Mitte Januar vergeben, eine Veränderung im Nachgang sei nicht mehr möglich, heißt es im Rathaus. Grundvoraussetzung für eine Aufnahme sei, dass Familie und Kita sich kennenlernen. Sofern dies nicht im Vorfeld geschehen ist, werde die Kita-Leitung mit den Eltern Kontakt aufnehmen, um einen Besuchstermin zu vereinbaren.