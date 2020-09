Schule in Jüchen : Anmeldung an Grundschulen startet am 28. September

Anmeldung an Grundschulen startet am 28. September

Schule in Jüchen

Jüchen Die Eltern müssen in der Schule im Vorfeld einen Termin vereinbaren. bei den Anmeldungen ist Mund-Nase-Schutz für Kindr und Eltern Pflicht.

(NGZ) Für rund 220 Jüchener Kinder beginnt im Sommer 2021 der erste Schultag. Bis dahin ist noch Zeit, doch ab Ende des Monats beginnen in den Jüchener Grundschulen die Anmeldungen. Und die stehen natürlich im Zeichen von Corona. Tag der offenen Türen im Vorfeld gab es in diesem Jahr nicht, und bei der Anmeldung müssen Kinder und Eltern einen Mund-Nase-Schutz tragen. Zudem sollen die Familien einen eigenen Stift mitbringen.

Die Anmeldetermine für alle Grundschulen laufen, wie die Stadt informiert, von Montag, 28. September, bis 9. Oktober – nur nach Terminabsprache mit dem jeweiligen Schulleiter. Schulpflichtig werden zum Schuljahr 2021/22 alle in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 geborenen Jungen und Mädchen. Die Eltern sind laut Stadt aufgefordert, die Kinder zu der für ihren Wohnort zuständigen Grundschule anzumelden. Laut Schulgesetz habe jedes Kind Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule in der Kommune – im Rahmen der Aufnahmekapazität.